Floor let op de kleintjes: ’Minder kopen, meer zelf maken’

Netto inkomen: 1500 euro (gemiddeld)

Vaste lasten: 1100 euro

Sparen: niets

Budget

„Ik was juf, trainer en later HR-beleidsadviseur. Wat wil ik eigenlijk? vroeg ik me op een gegeven moment af. Iedereen leek alleen maar bezig met geld verdienen en aandeelhouders tevreden houden.

Na de opleiding psychologie en lichaamsgerichte opleidingen besloot ik voor mezelf te beginnen. Sinds ik vier jaar geleden als lichaamsgerichte vrouwencoach en EMDR-therapeut ben gestart, zijn mijn inkomsten drastisch gedaald. Daaraan ben ik mijn uitgaven gaan aanpassen. Ik houd mijn vaste lasten zo laag mogelijk en ik consuminder: minder kopen, meer zelf maken. Het meeste geld gaat op aan eten. Soms geef ik uit wat ik niet heb, maar dan vertrouw ik erop dat het weer bij me komt. Wel jammer dat ik niet meer opleidingen kan doen en dat ik momenteel geen verre reis kan maken.”

Financiële misser

„Toen ik voor mezelf begon, besloot ik mijn BMW Z3 cabrio te verkopen. Ik had een kleinere en goedkopere auto nodig, vond ik. De tweedehands Volkswagen Lupo bleek net zoveel olie als benzine te verbruiken. Bovendien was er iets mis met de elektra; de ramen gingen soms vanzelf open. Ik heb de wagen weer verkocht, maar leed er natuurlijk verlies op. Vervolgens kocht ik weer een BMW Z3 en die vind ik zijn geld zeker waard.”

Duurste aankoop

„Drie jaar geleden kocht ik een klein houten huisje. Na mijn scheiding, vijf jaar geleden, woonde ik tijdelijk bij mensen in. Fijn dat dat kon! Maar ik was het beu om een huis te delen. Ik zocht op internet naar iets kleins, niet te duur, en ik vond dit ’tiny house’.

Toen ik nog in een eengezinswoning woonde, vond ik het al raar dat ik in sommige kamers nooit kwam. In dit héle huis wordt geleefd. Ik heb ook veel minder spullen en ik mis niks.”

Ik droom van…

„Een bloeiend bedrijf. Niet zozeer vanwege de inkomsten; ik zie het vooral als mijn missie om vrouwen te begeleiden in alle aspecten van vrouwelijkheid en seksualiteit. Daarnaast zou ik graag met mijn partner nog meer van de wereld, van de natuur en cultuur, willen zien.”

