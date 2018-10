Filmrecensie: ’A simple favor’ ✭✭✭✩

Feig stapt in de traditie van de film noir, waarin een detective doorgaans een mysterieus complot met een verleidelijke ’femme fatale’ probeert te doorgronden. Zoals we van deze filmmaker gewend zijn, zet hij daarbij een doortastende vrouw centraal. Anna Kendrick speelt een vloggende huismoeder die zich ontpopt tot speurder wanneer haar nieuwe vriendin, een even succesvolle als drankzuchtige pr-dame, plotseling verdwijnt.

Een lawine aan clichématige verwikkelingen volgt. Levensverzekeringen, verborgen familieleden, et cetera. Zeker in het laatste kwartier weet Feig geen mate meer te houden. Vlekkeloos is de boekverfilming A simple favor dus zeker niet, maar intussen spat het plezier er wel vanaf.

Droge, zwarte humor geeft lucht aan de intriges, net als de Franse pophits uit de jaren 60 waar Feig rijkelijk mee strooit. En vooral de twee hoofdrolspelers zijn sterk. Geleidelijk aan laten Kendrick en haar tegenspeelster Blake Lively nieuwe, fellere kanten zien van hun personages. Goed voor een slinks onderling steekspel.