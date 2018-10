Filmrecensie: ’Transit’ ✭✭✭

In een café in hedendaags Parijs nipt Duitse Georg nerveus van een drankje. Buiten gillen sirenes van politiebusjes en stampen laarzen van de gendarmerie. Om hem heen gonzen geruchten over oprukkende nazi’s: Avignon is gezuiverd, de kampen zitten vol en deportaties staan op punt van beginnen. Georg moet wegwezen en snel ook. Hij gaat naar Marseille waar hij op het visum van een overleden schrijver hoopt op een plekje op de boot naar Amerika.

Transit is gebaseerd op de gelijknamige roman die de Joodse Anne Seghers in 1944 schreef over haar vlucht uit nazi-Duitsland. Petzold verplaatste haar verhaal naar de tegenwoordige tijd om zo te laten zien dat de situatie van vluchtelingen, immigranten en vreemdelingen nog steeds schrijnend is. Het is een ingenieuze verteltruc van de regisseur die uiteindelijk wat teleurstellend uitpakt. Want ondanks zijn engagement is Transit een trage, warrige en klinische puzzel over oorlog, politiek en liefde geworden.