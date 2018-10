Filmrecensie: ’Fahrenheit 11/9’ ✭✭✭✭

Na bijna dertig jaar vechten tegen machthebbers en grote systemen, kun je Fahrenheit 11/9 als de climax van Moores filmcarrière zien. Natuurlijk schopt hij Trump zelf onderuit, voornamelijk in het eerste half uur. Maar interessanter is de decennialange aanloop naar die verkiezing, uiteengezet in de kenmerkend schalkse en energieke stijl van de Oscar-winnende cineast.

In de VS wemelt het van de machtsmisbruikers. Ook bij de Democraten. Aangevuld met horrorverhalen uit de Parkland High School en Michael Moores vervuilde thuisstad Flint, tikt de filmmaker veel problemen aan waar hij al eerder tegen ageerde.

Aanvankelijk voelt dat chaotisch. De regisseur wisselt zo snel van onderwerpen en periodes, dat hij lukraak modder naar rechts lijkt te smijten. Maar alles blijkt een functie te hebben. Moore pluist de voor- en achterkant van Amerika uit, plaatst die in een messcherpe historische context en slaat alarm. Nog harder en serieuzer dan hij hiervoor al deed.