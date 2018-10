Filmrecensie: ’McQueen’ ✭✭✭✭

Hoe deze ’hooligan met naald en draad’ vervolgens één van de grootste designers ter wereld werd, laten Ian Bonhôte en Peter Ettedgui zien in hun openhartige, intieme maar ook duistere documentaire McQueen. Met nog nooit vertoonde home video’s, audiofragmenten en interviews met familie en vrienden tonen de filmmakers eerst de gelukkige beginjaren van de ambitieuze ontwerper.

Maar als grote modehuizen als Givenchy en Gucci hem aanstellen als Creatief Directeur, gaat het fout. Rijkdom, drugs, stress en paranoia maken van de radicale provocateur een geestelijk wrak, wiens stemmingswisselingen in de documentaire op spookachtige wijze op een menselijke schedel worden geprojecteerd.

Huiselijk geweld, misbruik door zijn oom en depressies blijken de grootste innerlijke demonen van de gekwelde McQueen, die erover fantaseert om na zijn laatste modeshow Plato Atlantis in oktober 2009 op de catwalk zelfmoord te plegen. Dat laatste doet hij vier maanden later alsnog, eenzaam en alleen in zijn huis in Mayfair.