Recept van de dag: tongfilet met garnalen

Nodig voor twee tot drie personen:

• 600 g tongfilets in rolletjes

• 4 sjalotten in stukken gesneden

• sap van 1 citroen

• 2 dl room

• 3 eierdooiers

• peper en zout

• 100 g Noordzee garnalen

Bereiding:

Stoom de tongfilets in een stoomoven of stoommandje gedurende acht minuten. Haal ze uit de pan, leg ze op een ovenplaat en hou ze even warm in de oven op 60 °C.

Fruit de sjalot aan in wat boter en laat karamelliseren. Haal de sjalot uit de pan en hou ze warm in de oven bij de vis. Klop de eierdooiers met het citroensap en de room. (Handig als die allemaal dezelfde temperatuur hebben, dat scheelt schiften, wat met deze saus vrij snel kan gebeuren.) Warm al roerend op en laat op een heel zacht vuurtje indikken. Doe de helft van de garnalen en de peterselie in de saus en laat even mee warmen.

Verdeel de saus over de borden. Leg de tongfilets erop en de sjalotjes weer daarop. Schep er de rest van de garnalen over. Lekker met aardappelpuree.

En natuurlijk een mooi bier, een Brand, Grolsch of Hertog Jan Weizen. Heerlijk.