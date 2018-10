Lezersaanbieding: uitwaaien aan zee in Scheveningen

Bilderberg Europa Hotel Scheveningen****

Het prachtige Europa Hotel ligt zoals geen ander hotel in Nederland. Ingenesteld in het bruisende Scheveningen met het gezicht naar de zee. Niet alleen het AFAS Circus Theater bevindt zich op loopafstand. U bent in precies 198 stappen op het strand waar u uitwaait na een enerverende dag in Den Haag, Madurodam of Duinrell.

Het Europa Hotel heeft 174 cosmopolitan kamers, met uitzicht op bruisend Scheveningen of met zicht op zee. Relaxen doet u in onze sauna, het solarium, Turks stoombad en natuurlijk het overdekte zwembad (badkleding verplicht).

Salt Bistro

De kust van Scheveningen, met haar zilte zeelucht en de zoute zee, vormde een bron van inspiratie voor SALT Coastal Bistro & Bar, gevestigd in het Europa hotel. In SALT word je verrast door smaakvolle gerechten, waarbij er subtiel gebruik wordt gemaakt van bijzondere soorten zout. In SALT is het ontspannen dineren en genieten door te proeven, te eten en te delen. Alle voor- en hoofdgerechten zijn als ‘tasting’ (halve portie), normaal of ‘sharing’ (anderhalve portie) te bestellen.

Omgeving

Het hotel ligt op een steenworp afstand van het strand! Hier kunt u heerlijk uitwaaien, genieten van de natuur, wandelen in het grootste aaneengesloten natuurgebied Meijendel of de Pier en het reuzenrad bezoeken. Binnen 15 minuten bent u in het historische centrum van Den Haag, waar u prachtige musea vindt, een bezoek kunt brengen aan het Binnenhof en heerlijk kunt winkelen.

Aankomst en prijs

Dagelijks t/m 30 maart 2019

Prijs € 69,50 (per persoon per nacht)

Inbegrepen

• 1, 2 of 3 x overnachting reguliere hotelkamer

• 1, 2 of 3 x Het Bilderberg Ontbijt

• 1 fles wijn

• Cadeautje van het seizoen

• Toegang Holland Casino

• Wandelroutes Meijendel

• Vrij gebruik van fitness, zwembad, sauna en Turks stoombad

Niet inbegrepen

• Meerprijs eenpersoonskamer € 35 per nacht

• Vrijdag en zaterdag toeslag € 20

• Gemeentebelasting € 3,40 p.p.p.n. (tarief 2018)

• Servicecharge € 2,20 p.p.p.n.

Boeken

Kijk voor meer info en om te boeken op bilderberg.nl/vrij

Aanbieding op basis van beschikbaarheid