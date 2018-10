Café Rotterdam biedt vrij uitzicht op de Rotterdamse skyline. Ⓒ Roel Dijkstra

Hèhè, er is weer vrij uitzicht. In de verte zien we de ’Independence of the Seas’langzaam de Nieuwe Waterweg afzakken. We hebben de ’Eretribune aan de Maas’ weer helemaal voor onszelf.