Dit moet je weten als je gaat varen met je hond

Piet Hellemans: „De meeste honden vinden varen leuk, zeker als hun baasjes erbij zijn. Honden zijn sociale dieren en zien het liefst de hele roedel (het hele gezin) bij elkaar, dus waar je bent en wat je doet, is voor honden daar in principe ondergeschikt aan.

Het is wel fijn voor de hond om elke paar uur vaste bodem onder de voeten te hebben, om uit te rennen, te plassen en poepen. Een lange bootocht of een cruise (zonder kennel) is dus niet zo geschikt. Daarnaast is het verstandig om de hond, als hij meevaart, een zwemvest aan te doen zodat hij goed blijft drijven als hij per ongeluk in het water terechtkomt. Zo is hij ook goed zichtbaar en is er een handvat om hem uit te water te hijsen.

Als honden water of varen eng vinden, kunnen ze het leren door te beginnen met korte vaartripjes en meteen aansluitend wat leuks met ze te doen, zoals met een bal spelen of met wat lekkers verwennen. Dan wordt het varen gekoppeld aan iets leuks en zal dit helpen de angst te overwinnen.”

