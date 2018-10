’Juist ouderen moeten veel gaan reizen’

In 1947 stak de Noorse wetenschapper Thor Heyerdahl op een houtvlot met zeiltje de Stille Oceaan over. Hij vermoedde dat de Inca’s dat op dezelfde manier hadden gedaan. Aan de hand van schetsen maakte hij zijn replica en noemde deze Kon-Tiki. Heyerdahl werd een held, zijn expeditie werd verfilmd en hij kreeg een eigen museum is Oslo.

De Brit Anthony Smith werd een hoogbejaarde navolger van Heyerdahl. Smith vond inspiratie in T.S. Elliot die schreef dat juist ouderen moeten reizen, nieuwe ervaringen op de oude moeten stapelen. De krasse 80-plusser was als BBC-presentator van Tomorrowland destijds tegenhanger van onze Chriet Titulaer. Smith doorkruiste al eens heel Afrika op de motor en zeilde in 2011 met drie iets minder bejaarde vrienden op een vlot van de Canarische eilanden naar de Caraïben.

In hun tweede poging haalden ze de overkant, rustig met twee knoopjes snelheid. „Reizen is de fontein van de eeuwige jeugd”, aldus Smith.