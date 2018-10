Deze moderne klassiekers koop je voor €5.000

Occasionselectie

Fiat 500 (2007-heden)

Wie gek van dit model is, accepteert ook de beperkingen die erbij horen. Zoals de beperkte ruimte. Rijden doet de 500 prima en op langere ritten is de stadsauto voldoende comfortabel. De TwinAir-versies hebben een kenmerkend, maar smaakgevoelig motorgeluid. Er bestaat een riant aanbod aan occasions, inclusief import. Bij een autobedrijf in Dokkum stuiten we voor € 4.777 op een mooie, koffiebruine 1.2 Pop (2008, 95.000 km).

Mini (2001-2006)

De ’nieuwe’ Mini is intussen bezig aan de derde modelgeneratie en na 17 (!) jaar valt er tweedehands dus genoeg te kiezen. Elke Mini is een heerlijk sturende, compacte auto, maar daardoor krijgen sommige exemplaren het zwaar te verduren. Laat, zeker met een klein budget, de Cooper S liever staan. Een autobedrijf in Lelystad heeft wel vijftig Mini’s zoals een mooie donkergroene 1.6 Chili met wit dak (2003, 124.000 km) voor € 4.695.

VW New Beetle (1998-2011)

De New Beetje rijdt als een Golf, dus goed. Voorin kun je bij wijze van spreken een hoge hoed dragen, terwijl je achterin gebogen moet zitten. Niet echt comfortabel, maar in lijn met het origineel! De New Beetje blijkt bij inparkeren ook even onoverzichtelijk als de oorspronkelijke Kever. Zoekmachine gaspedaal.nl wijst ons bij een autobedrijf in Valkenswaard voor €4.650 op een knalrode 1.4 (2004, 116.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht

Fiat 500

Er zijn slechts een paar kleinigheden die bij een 500 weleens voorkomen. Als de auto de contactsleutel niet herkent, moet die opnieuw worden ingelezen. Daarvoor is de pincode noodzakelijk; controleer bij aankoop of die bij de auto zit! De voeding van de zekeringkast valt soms weg. De Wegenwacht zorgt dat je op eigen kracht bij een garage kunt komen.

Mini

Juist bij deze eerste generatie van de ’New Mini’ zijn wel wat euveltjes bekend. Zo kan de verbindingskabel tussen versnellingspook en –bak losschieten waardoor schakelen onmogelijk wordt. Meestal kan de Wegenwacht dit oplossen. Dat geldt ook voor vocht in stekkers dat allerhande storingen veroorzaakt: gewoon droogmaken en goed vastzetten.

Volkswagen New Beetle

Onderhuids is dit een Golf van de vijfde generatie; specifieke Beetle-klachten zijn niet bekend. Leeftijd speelt wel een rol. De Wegenwacht weet raad met een kapotte remlichtschakelaar, defecte lampjes, zijruiten die niet dicht willen en individuele bobines die de geest geven: komt allemaal door elektronische storingen waarvan we de oorzaken goed kennen.

Ons advies

Bij elk van dit drietal koop je meer dan alleen een vervoermiddel. Smaak speelt daarbij een belangrijke rol, maar kwalitatief is de Fiat 500 de betere auto.

Kijk op anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests.