Wat doe jij deze herfstvakantie?

De laatste week van oktober zijn alle scholen in Noord- en Midden-Nederland vrij. Voor scholen in het Zuiden begint het zelfs een weekje vroeger.

Wat heb jij deze periode op de planning staan? Ga jij lastminute op vakantie of gaat de voorkeur juist uit naar een uitje in eigen land? Bezoek je graag pretparken met de kinderen, zoek je familie op of trek je de bossen in?

En… heb je een back-upplan als het de hele week regent?

Graag horen we wat volgens jou de leukste uitjes zijn tijdens de herfstvakantie.

Stuur uw reactie naar check-in@telegraaf.nl Volgende week komen we terug op het onderwerp in ons magazine VRIJ.