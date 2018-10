Recept van de dag: spaghettiballen

De wedstrijd is op 7 oktober in de voormalige Centrale Markthal op het Foodcenter in Amsterdam tijdens de Markt van 1001 Smaken. Thema Grenzeloos! In de ochtend inleveren, ’s middags misschien kampioen? De Gouden Bal heeft aan de voet van menig gehaktbal-carrière gelegen.

Nu maar even snel spaghettiballen maken?

Nodig voor 4 personen:

• 300 gr rundergehakt

• 2 varkensworsten

• 1 ei

• 2 theel oregano

• 4 eetl broodkruim

• 3 eetl geraspte oude Goudse kaas

• 1 blik gehakte tomaten

• 8 blaadjes basilicum

• 1 uitje gesnipperd

• olijfolie

Bereiding:

Haal het vlees uit de varkensworsten, meng dit met het rundergehakt. Nog wat oregano erbij, een eitje, wat zout, wat peper, beetje broodkruim en vooral wat geraspte boeren Goudse kaas. Wel, en verder lijkt het me duidelijk. Goed mengen en balletjes rollen.

In Engeland en Amerika zijn ze ervan overtuigd dat Italianen gehaktballen in hun tomatensaus eten. Ik heb het nog nooit gezien. Maar lekker is het wel. Bak de ballen in olijfolie en kieper er een blik gehakte tomaten bij, nog wat fijngesneden ui, wat basilicum en laat pruttelen.

Serveer over spaghetti. Erbij: een Baladin Nazionale, Italiaans amber bier. Perfecto.