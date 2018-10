Zoveel tijd zijn we per maand kwijt aan stofzuigen

Wanneer er huisdieren en/of kinderen in het spel zijn, komt daar nog meer stofzuigtijd bij. Zo zijn huisdierbezitters in België gemiddeld per maand anderhalf uur langer bezig. Bij Nederlanders is dat zelfs drie uur meer, blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau iVOX in opdracht van iRobot.

Ergernis

Stofzuigen zorgt voor ergernissen. Nederlanders én Belgen storen zich bijvoorbeeld het meeste aan het lawaai en aan de moeilijk bereikbare plekjes. De Belgen noemen ook het vervangen van de stofzuigerzak een van de grote ergernissen.

Vieze gewoontes

Verder bleek uit het onderzoek dat vieze gewoontes van het schoonmaken moeilijker maken. Zo zeggen bijna zeven op de tien Nederlanders en zes op de tien Belgen dat er thuis weleens iemand binnenloopt met schoenen onder het zand.

Kruimels van de tafel of aanrecht op de vloer vegen staat bij 57 procent van de ondervraagde Nederlanders op een opvallende tweede plek in het rijtje van vieze gewoontes.

Bij de Belgen ligt dit percentage op 37 procent. Daar is het volgens veertig procent de gewoonte om in huis vuile kleren of schoenen uit te kloppen, bijvoorbeeld na een dagje strand – een doorn in het oog voor schoonmakers.

