Oproep: Macramé, wie kent het nog?

Wat kon er eigenlijk niet worden gemaakt van deze met de hand geknoopte draden? Hesjes, onderzetters, ja zelfs completen spreien of gordijnen werden in elkaar gefabriekt. Natuurlijk bij voorkeur in bruin of oranje.

Tegenwoordig zijn vooral macramé armbandjes populair. Maar als u nog een kunststuk ‘van vroeger’ heeft: stuur foto plus bijbehorend verhaal naar toen@telegraaf.nl

Volgende week zaterdag komen we terug op het onderwerp in onze bijlage VRIJ.