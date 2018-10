Dit zijn de beste haringrecepten van onze lezers

Dit schreef de uiteindelijke winnares van het Lekkerste Haringrecept Irma Grootes-Goes me: „Beste Felix, dit lijkt een moeilijk recept, maar gewoon stap voor stap volgen. En vroeger bij ons thuis werd deze spreuk vaak aangehaald: haring in het land dokter aan de kant.”

Dit is haar recept:

Ingrediënten: 800 g aardappels, 4 ansjovisfilets, 1 ui, olijfolie om in te bakken, 300 g augurken, 4 el vocht van de augurken, 1 courgette, 500 g gekookte bieten, 8 nieuwe haringen, 1 kropsla, 2 el zure room, versgemalen peper. Dressing: 2 sjalotjes 1 citroen, olijfolie vergine, cocktailprikkers.

Bereiding: Schil en snijd de aardappels in reepjes. Snijd de ansjovis fijn. Pel en snijd de ui in halve ringen. Verhit olie in een pan en bak de ansjovis, aardappel en ui tot de ansjovis gesmolten is. Snijd de augurk in reepjes, de courgette in blokjes en de rode bieten in reepjes. Voeg de courgette, augurken en het vocht van de augurken toe en bak vijf minuten mee. Snijd de nieuwe haring los van elkaar en rol ze op. Zet vast met een prikker. Voeg de bieten toe en laat vijf minuten stoven met de deksel op de pan. Pluk de slabladeren. Pel en snipper de sjalotjes. Halveer de citroen. Meng citroensap met sjalotjes en een scheut olijfolie en meng de dressing door de sla. Verdeel de sla over de borden en schep de zoetzure groente erop. Leg de haring rondom. Schep een lepel zure room op de zoetzure groente.

Leuk recept toch, maar waarom is dit nou een winnaar? Ten eerste legden de meeste mensen die ik vroeg om de recepten even te bekijken dit recept op de stapel mogelijke winnaars. Dat is de eerste blik. Maar wanneer je dan gaat lezen zie je iets heel belangrijks. Bak aardappels, ui en ansjovis!!! Daar ligt het geheim van dit recept. De grote chef Michel van der Kroft van ’t Nonnetje in Harderwijk bewees het deze week maar weer eens tijdens een palingkookwedstrijd. Paling werd in een makreel geserveerd. De smaak van de ene vis tilt die van de andere vis. De zoute ansjovis doet het zoute van de haring wegvallen. Wat je proeft is puur haring. En geniale combinatie. De rest kan je eigenlijk weglaten. Aardappels bakken met ansjovis en ui, haring ernaast met wat bietjes uit het zuur.

Haring onder een deken

Agnieszka Blom-Mierzejewska stuurde ons dit recept.

Nodig: 3 haringen, 3 grote aardappelen, 3 grote worteltjes, 2 middelgrote bieten, 3 grote zoet/zure augurken, 1 kleine prei, 1 grote appel,1 grote ui, 3 eieren, 6 grote lepels mayonaise,1 grote lepel mosterd, eventuele garnering: bieslook

Bereiding: Schil de aardappelen, bieten, wortels en kook in gezout water. Snijd de haring in kleine blokjes, bestrooi met peper en bedek met een dun laagje mosterd. Deze bedekken de bodem van de schaal. Snijd de ui in zeer kleine blokjes en bedek de haring hiermee, rasp de bietjes met een rasp (grof) en hak de augurken fijn. Deze gaan over de laag met ui, doe hier overheen een laag met mayonaise. Hak de aardappelen in kleine blokjes en strooi dit over de augurken, doe ditzelfde met de gekookte wortel, raspen op een grove rasp en doe hierover een dunne laag mayonaise, rasp de appel en snijd de prei in dunne ringen, dit is de volgende laag en besmeer een prei en met mayonaise. Hak de eieren fijn en strooi deze over de salade van bovenaf. top af met een dun laagje mayonaise. Bij het bereiden van de volgende lagen, moeten alle groenten worden gekruid met zout en peper. Goed gekoeld serveren. Voor het serveren moet de salade een paar uur in de koelkast staan. Het smaakt het beste de volgende dag.”

Natuurlijk is dit recept lekker. Zoveel mayo maakt alles lekker. En dat zegt veel over de herkomst van dit recept. Waarom zoveel erop en omheen? Omdat haring eenmaal in Polen al die ingrediënten gewoon nodig had. Laten we zeggen, het kon behoorlijk ruiken. Dit is een klassiek voorbeeld van de oude keuken waar producten op deze manier ’goed’ gehouden werden. Hel veel oude smaken zijn op deze keuken gebaseerd.

Oosterse smaak

En dan tot besluit het recept van Piet Veenstra. Hij woont tegenwoordig in Thailand en hij kwam op deze korte en bondige combinatie.

„Hallo haringliefhebber! Dit recept heb ik reeds toegepast in Thailand en aldaar echt top bevonden. Neem 2 zoute haringen schoongemaakt en wel en bedek ze met volgende saus. 3 eetlepels kokosmelk vermengd met theelepel groene currypasta, dit goed doorroeren en de filets ermee bedekken, als laatste paar korianderblaadjes als garnering. East/west haring! Groeten van Piet.”

Als ik heel eerlijk ben. Piet was mijn favoriet. Vooral de jeugd trekt enorm naar Oosterse smaken. En terecht. Spannend die combinaties van kokos met currypasta. Piet gebruikt ook een pittige maar nou ook weer niet zo’n verwoestend hete rode currypasta. Persoonlijk denk ik dat als je haring mee willen geven aan de volgende generatie dat deze smaakcombinaties zullen aanspreken. Denk licht gezuurde rijst, prachtige soja (zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Tomasu) en iets pittigs als curry of gewoon een plakje ingelegde jalapeñopeper. Glas ijskoude Fino Sherry erbij. Dat is nog eens Oost ontmoet West. Happy haring!