Recept van de dag: viskoekjes met makreel

Nog een weekend en we draaien oktober in en dan begint het serieuze koken weer. Er is weer zoveel in de winkels. De aardappels bijvoorbeeld smaken beter dan ooit, wel kleiner maar de hitte van de zomer is de smaak ten goede gekomen. Lekker in dit gerecht.