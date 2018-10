Verknocht aan cruisen

Mijn eerste keer cruisen? Dat is zo’n tien jaar geleden, van Quebec naar New York. Een bijzondere ervaring. Ik moest even mijn draai vinden tussen die duizenden reisgenoten op dat gigantische schip, maar eenmaal gewend beviel het uitstekend. En zo ervaart u het over het algemeen ook, valt op te maken uit uw reacties.

Hein van der Bijl dook meteen in het diepe. Onder het mom van goed doen en anders niet, stapte hij de eerste keer aan boord met maar liefst 10.000 mensen. „Met de kinderen naar de Cariben, op de Allure of the Seas van Royal Caribbean. Een topvakantie, super-de-luxe, maar wel druk. Toch was het niet té druk en voelde we ons, ondanks het aantal mensen, uniek. Een tip: vaak worden er drankenpakketten aangeboden. Om zo’n bedrag terug te verdienen, moet je wel bijna elke dag dronken worden. Gewoon apart bestellen is veel goedkoper en gezonder!”

Doorgewinterde cruisegangers zoals de familie Thijssen weten na veertien jaar ’varen’ hun weg aan boord. „We merken wel dat door de jaren heen versobering optreedt, maar vooralsnog is deze manier van reizen voor ons nog steeds de moeite waard. Afgelopen maand hebben we een geweldige cruise gemaakt langs Alaska. De mooiste reis van allemaal.”

Een kritische noot van Judith Leers: „We zijn net terug van onze eerste cruise. Een geweldige ervaring, maar let op de extra kosten! Servicekosten, extra activiteiten en een keer dineren in een ander restaurant... Het kan aardig in de papieren lopen.”

Nummer 102

Wij zijn een ouder echtpaar en maken volgende maand cruise 102. We vertrekken van Barcelona en gaan in 12 dagen naar Kroatië. Wat ons aanstaat is dat je cruisen op verschillende manieren kunt beleven. Zo kun je er een rustvakantie van maken door lekker te zonnen bij het zwembad en vind je in de havensteden actie en vertier. We mogen ook graag deelnemen aan activiteiten aan boord; salsadansen of lezingen bijwonen. Het eten kan ons ook bekoren, dat is er in overvloed!

Jan en Margriet Brokerhof

MEER LEZERSINZENDINGEN VINDT U HIER (INCL. FOTO’S)

Tip!

Elke dag een nieuwe bestemming terwijl je in de avond en nacht aan het varen bent. Op de boot is zoveel te doen. Geweldig! Wij zijn begin 30 en hebben nu 2 cruises gemaakt. Een tip is om goed te controleren of je fooi bij de prijs in zit. Bij een aantal cruisemaatschappijen betaal je dit achteraf. Scheelt een onaangename verrassing aan het einde.

Claudia van Dillen

Eerst proeven

In 2015 hebben we tijdens een rondreis door Florida een korte cruise geboekt om er achter te komen of het iets voor ons is. Nou, zeker weten! Een tweede cruise vanaf Dubai en derde cruise vanuit Miami volgden al snel.

Raphael Prins

Belevenis

In 1974 was onze eerste cruise. We werkten toentertijd 9 maanden lang 7 dagen in de week en hadden dan tijd en geld voor onvergetelijke reizen. Inmiddels zijn we 80 en 85 jaar, maar hebben er nog steeds niet genoeg van. Iedere dag is weer een feest aan boord, zoveel indrukken en verschillende landen... Een aanrader voor wie wat van de wereld wil zien.

Hanny Kolster

Poging wagen

Tijdens het overwinteren in Miami boekten we een cruise door de Cariben. De organisatie was top, maar toch zullen we niet snel weer op deze manier reizen. De drukte en de herrie stonden ons tegen. Niet zo gek met zoveel mensen op een relatief klein oppervlak. Iedereen wil tegelijkertijd zwemmen, ligstoelen zijn constant bezet en een rustig plekje is ver te zoeken.

Gerard Berndsen

Volgende keer: wat is het leukste uitje voor de herfstvakantie? Mail naar check-in@telegraaf.nl