Telegraaflezers over hun cruisevakantie(s)

13 cruises verder

Suzanne Loke: „Wij (Suzanne 45, Jeroen 47, Tycho 19, Quinty 16) uit Nijmegen, hebben in 2008 onze eerste cruise gemaakt om te proberen of het iets voor ons is. Een Bahama-cruise van drie dagen met Disney Cruise Line na ons bezoek aan WDW in Orlando. Het beeld dat we van cruisen hadden, was dat het voor ouderen was. Nou, daar kwamen we snel van terug. Het was heerlijk! Inmiddels hebben wij dertien cruises gedaan, allemaal met Disney Cruise Line. Van Middelandse Zee, Noorse fjorden, Transatlantisch van Barcelona naar New York, Caribbean en afgelopen zomer Alaska. Voor zomer 2019 is er ook alweer een geboekt: een elf nachten Southern Caribbean. De plaatsen die je bezoekt, het eten aan boord, de shows; cruisen is wat ons betreft echt 100% vakantie.”

Bekijk ook: Verknocht aan cruisen

Ⓒ Eigen foto (Suzanne Loke)

Verslaving

Bram Bouwens: „Ik cruise zelf al vanaf mijn 18e en heb de afgelopen drie jaar alweer vijf cruises gemaakt met mijn favoriete rederij MSC. De mooiste stop was toch wel Istanbul en de mooiste afvaart Venetië. Die duizenden mensen die dan vanaf het San Marco-plein staan te zwaaien en foto’s maken. Een cruiseschip is een mega vijfsterrenhotel op het water. Voor mij hoeft het niet anders meer. Het is een verslaving geworden.”

Ⓒ Eigen foto (Bram Bouwens)

Ⓒ Eigen foto (Bram Bouwens)

Eén heel speciale cruise

Jaap en Tien van Wijk: „Wij cruisen al vele jaren omdat wij cruisen een heel relaxte manier vinden om vakantie te vieren en ook nog eens veel zien! Eén cruise was voor ons wel heel speciaal en dat was om ons 35-jarig huwelijk te vieren met onze kinderen en kleinkinderen. Op de MS Koningsdam van de Holland America Line richting de Noorse fjorden. Een schot in de roos!”

Ⓒ Eigen foto (Jaap en Tien van Wijk)

Ⓒ Eigen foto (Jaap en Tien van Wijk)

Nummer... 102!

Jan en Margriet Brokerhof: „Wij zijn een ouder echtpaar en maken volgende maand cruise 102. We vertrekken van Barcelona en maken een tocht van twaalf dagen naar o.a. Kroatië. Het is heerlijk als je aan boord komt, je koffer hebt uitgepakt en dat je daar de hele vakantie niet meer naar om hoeft te kijken. Onze favoriete bestemming was Antarctica, met een loods aan boord die alles vertelde over de prachtige natuur. Voor ons dé vakantie.”

Ⓒ Eigen foto (Jan en Margriet Brokerhof)

Eens iets anders dan campingbezoek

Jeannette Guijk: „Zes jaar geleden is bij mijn man het idee ontstaan om het cruisen een keertje uit te gaan proberen. Eens wat anders dan ons jaarlijkse campingbezoek! Ik kan me nog herinneren dat we al heel snel de welbekende vooroordelen bespraken, zoals bijvoorbeeld: ’cruisen is voor oudere mensen, straks lopen we tussen de rollators en grijs gepermanente koppies haar’ en ’zo veel mensen bij elkaar... dat is toch heel massaal allemaal?’ Nou, ik kan jullie ondertussen vertellen dat zo goed als alle vooroordelen echt allemaal fabeltjes zijn. Na de eerste keer al was ik gelijk ’verslaafd’ en voelt het iedere keer bij de eerste stap aan boord als thuiskomen.”

Ⓒ Eigen foto (Jaenette Guijt)

Keuze is reuze

Sjaak Schouten: „Op dit moment zit ik nog op het schip Allure of the Sea, een reis van acht dagen vanuit Fort Lauderdale naar Sint-Maarten en Haïti. Dit is een van de grootste schepen. Op dit moment zijn er 5500 gasten en tweeduizend werknemers aan boord, maar dat voelt helemaal niet zo! Er is veel te doen en de keuze in eetmogelijkheden is reuze. Je voelt je echt op vakantie. Een tip: neem niet te veel kleren mee, maar koop deze in de VS indien de cruise daar van start gaat.”

Ⓒ Eigen foto (Sjaak Schouten)

Ⓒ Eigen foto (Sjaak Schouten)

Bewijs op video

Banja en Frans Mulder: „Decennialang hebben we vakanties met de auto in Centraal Europa, VS en Canada gemaakt. Daarnaast maakten we diverse groepsrondreizen in Australië, Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Totdat in 2011 ons oog viel op een 11-daagse cruise vanuit Amsterdam. Laten we zeggen ’een rondje Noordzee’ met de Costa Magica.”

„In meerdere opzichten een ontdekkingsreis. We hadden de cruise als vakantie ontdekt. Zoals met alles wat je mooi, fijn of lekker vindt is de ervaring nogal persoonlijk, maar wij vonden het fantastisch. Nu, zeven jaar later, hebben we zo’n twaalf cruises achter de rug in verschillende delen van de wereld.”

„Op vakantie fotografeert mijn vrouw en ik maak de video. Diverse cruise-herinneringen vindt u op YouTube onder mulderfa1. Een voorbeeld van ons ’speelfilm-format’ is “In Chase of Odin” , betreffende een cruise naar Noorwegen.”

Ⓒ Eigen foto (Banja en Frans Mulder)