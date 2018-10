Kip van Biskaje

Dit geweldige recept alvast, komt uit deze regio. Bak de stukken kip rondom bruin in olijfolie en leg ze in een ovenschaal. Verdeel de aardappels erover. Roerbak de uien, paprika, knoflook en chorizo 5 minuten in olijfolie. Voeg de witte wijn toe, de tomatenpuree en peper en zout naar smaak en laat dit 2 minuten sudderen. Roer de paprikapoeder en olijven erdoor en giet dit mengsel over de kip. Leg een stuk aluminiumfolie erover, zet de schotel in de oven en bak hem 45 minuten op 200 graden. Haal het folie eraf en bak nog een kwartier. Puur geluk.

Ik ga even kijken wat voor bier ze hier drinken, maar tot nader bericht drink je hier een pure Stout bij. Doe maar weer eens een Jopen.

Nodig voor 6 personen:

• 1 kip in stukken gesneden

• 2 paprika’s, gesneden

• 2 uien, in plakken

• 2 tenen knoflook, gesnipperd

• 12 olijven

• 10 aardappels, schoongemaakt en in stukken

• 1 eetl paprikapoeder

• 200 gr chorizo in blokjes

• 2 glazen witte wijn

• 2 eetl tomatenpuree