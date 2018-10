Jochem Myjer wint eindelijk Poelifinario

Myjer mocht de cabaretprijs voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma van het afgelopen seizoen in de categorie entertainment in theater Diligentia in Den Haag in ontvangst nemen voor zijn voorstelling Adem in, adem uit. Hoewel hij al eerder genomineerd werd, zag hij die nominatie nooit verzilverd omdat zijn werk niet door iedereen tot het pure cabaret werd gerekend omdat het teveel entertainment en te weinig geëngageerd zou zijn. Doordat de Poelifinario dit jaar voor het eerst in drie categorieën (entertainment, engagement en kleinkunst) is onderverdeeld, werd dat mogelijke bezwaar dit keer ondervangen.

Volgens de jury is Jochem Myjer in zijn zesde voorstelling energiek als altijd. ’Maar de drukte in zijn hoofd uit zich niet alleen in zijn enorme repertoire aan ijzersterke imitaties. Zijn oprechtheid klinkt door in persoonlijke, gevoelige liedjes en ontroerende verhalen die vol overgave worden verteld. De thematiek is geschoeid op zijn hartstochtelijke liefde voor de natuur, en dan met name voor zijn inspiratiebron Texel. De voorstelling, technisch zeer hoogstaand, is tot in de puntjes doordacht en uitgevoerd, ademt inhoudelijk entertainment en staat bol van de aanstekelijke positiviteit.’

Titanenstrijd

Hoewel Myjer met Adem in, adem uit een ijzersterk programma in handen heeft, gingen veel cabaretkenners er eigenlijk vanuit dat Alex Klaasen er met de Poelifinario vandoor zou gaan voor zijn unieke programma Showponies. Wat dat betreft was het een ware titanenstrijd in de categorie entertainment en moet het welhaast een nek-aan-nekrace geweest zijn.

In de andere categorieën waren de winnaars overigens een stuk minder verrassend te noemen. Zo lag het in de lijn der verwachting dat Tim Fransen zijn snelle opmars - hij won de Neerlands Hoop in 2016 voor zijn vorige programma - zou voortzetten. Hij ontving de Poelifinario voor engagement voor Het kromme hout der mensheid. De jury schrijft in het rapport: ’Tim Fransen bewijst andermaal zijn grote klasse als filosofisch cabaretier door de looppaden van Immanuel Kant, Ludwig van Beethoven en Napoleon Bonaparte ingenieus met elkaar te kruisen. Binnen een zorgvuldig opgebouwd raamwerk zet hij op meesterlijke wijze onze afbrokkelende beschaving af tegen de Verlichting. Tim tilt met zijn muzikaliteit het programma naar een hoger niveau, en bovendien weet hij met gortdroge humor de nodige luchtigheid aan te brengen. Dat is zijn kracht. Het publiek hangt aan zijn lippen en ondergaat ademloos zijn verhaal. Waar Tim zich afvraagt ’wie is de mens?’ stellen wij de vraag: ’waar ligt zijn plafond?’

Yannick van de Velde (l) en Tom van Kalmthout brengt als het duo Rundfunk cabaret dat de grenzen oprekt. Ⓒ Bob Bronshoff

Diezelfde vraag gaat misschien ook wel nu al op voor de winnaar van de Neerlands Hoop (voor de veelbelovende theatermaker(s) met het grootste toekomstperspectief). Het tv-duo Rundfunk maakte met theaterdebuut Wachstumsschmerzen meteen een verpletterende indruk en je vraagt je af wat we in de toekomst nog van hen kunnen verwachten. ’Retestrak, snoeihard en gruwelijk grof’, concludeerde de jury: ’Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout zijn in Wachstumsschmerzen even ontwapenend als brutaal in een grote verzameling pijnlijk foute, maar hilarische en absurde scènes. Het tempo ligt hoog, de energie knalt de zaal in. Het duo is zeer goed op elkaar ingespeeld, scherp geregisseerd en maakt slim gebruik van een vernuftig decor. Rundfunk is een verademing, met cabaret dat de grenzen oprekt én er prettig ver overheen gaat.’

Kop en schouders

En dat Joost Spijkers de cabaretprijs in de categorie kleinkunst in ontvangst mocht nemen, was eerder al bekend gemaakt. Hij was namelijk de enige die voor deze Poelifinario in aanmerking kwam met zijn indrukwekkende programma Spijkers II, dat volgens de jury met kop en schouders boven de andere kleinkunstprogramma’s uitstak.

Of het nu daadwerkelijk een verbetering is om de Poelifinario in drie categorieën op te delen, valt overigens nog te bezien. Dat de organisatie hiermee de enorme diversiteit van het hedendaagse cabaret probeert te ondervangen is sympathiek, maar veel voorstellingen passen nog altijd niet uitsluitend binnen een van de genres. En dat moet je misschien ook wel niet willen. Vier de verscheidenheid en beloon gewoon het allerbeste programma. Want hoe je de cabaretprijzen ook vormgeeft, het blijft sowieso appels met peren vergelijken.