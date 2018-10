Lezers blikken terug: ’The love boat’

Lezeres Daniëlle Rebel heeft precies hetzelfde als ik: als ze alleen de begintune van de serie The love boat hoort, wordt ze al vrolijk! Deze Amerikaanse televisieserie speelde zich af op een cruiseschip en werd van 1977 tot 1986 uitgezonden. Centraal staan de romantische avonturen van de gasten én van de bemanning.

Daniëlle schrijft: „Ik had niet echt een favoriet, maar kapitein Stubing, Vicky, Doc, Isaac en Gopher en alle anderen waren heerlijk om naar te kijken. Gewoon een gezellig televisieprogramma zonder geweld, discussies of ellende.”

Sabina di Gennaro werkte als zestienjarige bij Douglas in de PC Hooftstraat in Amsterdam. Op een gegeven moment lag het schip van The love boat, Pacific Princess, in de Amsterdamse haven vanwege opnames. „Dr. Adam Bricker en Gopher Smith (Bernie Kopell en Fred Grandy) kwamen bij ons winkelen. Ze bleven heel lang kletsen en schreven op een kaartje ’Happy Sailing Sabina’.”

De acteurs vertelden grappige details. „Zo bleek het zwembad aan boord nooit te worden schoongemaakt zodat de meeste scènes werden gefilmd terwijl de mensen op de rand van het bad zaten. Niemand wilde het water in!”

Zouden de acteurs hebben beseft hoeveel invloed hun serie had? Elly Wubben was gefascineerd door al die idyllische plekken. „Het wakkerde mijn belangstelling voor reizen aan. Julie was mijn favoriete karakter. Later heb ik een toerisme-opleiding gevolgd. Alleen heb ik helaas nog nooit een cruise gemaakt.”

Ik moest glimlachen om de reactie van Titia Kok: „Ik was stiekem verliefd op Julie, nog niet beseffend dat ik lesbisch ben. Maar de scènes met haar spoelde ik regelmatig terug.”

Frans Wevers komt uit een schippersfamilie die, toen hij acht jaar oud was, definitief aan wal ging wonen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. „We misten ons schip. Dus dinsdag keek ik via de Belgische tv naar de Onedin line en vrijdag via de Nederlandse zender naar The love boat. Al die romances interesseerden me niet, ik keek vooral naar kapitein Stubing. Mijn vader was immers ook kapitein. Een rolmodel om naar op te kijken, hoewel ik nooit ben gaan varen.”

Zoals veel lezers prijst Liane Smit-Kolkman de positiviteit van de serie: „Aan het einde kwam alles altijd goed. Ik geloof zeker dat cruisen populairder is geworden door deze serie.”

