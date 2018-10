’Ik wil niet meer zonder boot’

’Hij voer als kind al, ik had geen benul van leven op het water. Toen mijn ex een zeiljacht wilde, ging ik daarmee akkoord. Ik bleek het heel fijn te vinden. Zwerven, ’s ochtends niet weten waar je ’s avonds zult zijn... heerlijk. We hebben tien jaar samen gevaren, maar alleen durfde ik niet. Ik werd best gekleineerd, geloofde niet in mezelf. Na mijn scheiding ging ik motorrijden.

Totdat ik in Muiden al die bootjes voorbij zag komen en dacht: dat wil ik ook weer. Een week later verruilde ik mijn motor voor een zeiljacht, een kleine Van de Stadt. Daarna kocht ik een Prospect 900. Ik deed iets waarvan ik altijd had gedacht het niet te kunnen: de boot alleen varen. Dat heeft me zoveel gebracht, ik voelde me echt ontzettend gelukkig in mijn eentje op het water. Varen is een manier om op te laden. Op het water ben je echt even weg. Toch heb ik mijn zeiljacht eerder dit jaar moeten verkopen; vanwege mijn reuma ging het niet meer. Vooral het onderhoud werd te zwaar. Zo’n schip wordt er niet beter van als het stilligt.

"’Stoere reddingssloep Duitse marine’"

Van de zomer ben ik met het motorjacht van mijn jongste dochter door Friesland gevaren. Heerlijk. Zelf kocht ik deze sloep, want ik kon niet helemaal zonder. Betsy heet ze, vernoemd naar mijn moeder. Een oude reddingssloep van de Duitse marine waaraan alles net een beetje anders is. Je kunt een keurige sloep kiezen, maar ik hou van een beetje apart. Industrieel en stoer past bij me. Het is absoluut anders dan zeilen. Maar ik heb weer contact met het water, dat vind ik mooi. Soms ga ik vroeg in de ochtend varen, samen met de hond. Even een rondje over de Noorderplassen of de Blauwe As en het voelt alsof ik al een compleet uitje heb gehad. Lekker!

Ik woon pal aan het Markermeer, maar het liefst zou ik op het water wonen. Ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren, maar één ding weet ik wel: een leven zonder boot kan ik me niet meer voorstellen.”

Eigenaar

Roelien Ruiter (57), communicatieadviseur

Bootmerk en -type

Oude reddingssloep

Werf (gebouwd bij)

Kiel, bouwjaar onbekend

Motor

Mariner 8pk

Geschatte waarde

3000 euro

Mooiste reis

„Solotrip zeiljacht.”

Toekomstplannen

„Ooit weer zeilen.”