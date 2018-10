Blogger ontdekt Caraïbische parel

Nog voor de wekker gaat spring ik uit bed. Tom kijkt me wat verward aan, ‘vandaag gaan we eindelijk naar de Tobago Cays’, fluister ik hem toe. Als reactie draait hij zich nog een keer om en valt binnen no time weer in slaap.

Comfort

Ik trek mijn bikini aan en wil het trappetje op rennen maar stoot mijn kleine teen keihard tegen een openstaande gereedschapsla. ‘Arghhhh, wie laat die la nou weer open staan?’ mompel ik harder dan gepland. Ik laat me achteruitvallen op de kajuitbank en bedenk dat dit het leven aan boord is. De mooiste plekken, ontmoetingen en tochten zijn ingepakt in een oncomfortabel papiertje van ongemak en kots. ‘Wat ben je allemaal aan het doen?’, vraag Tom vanuit zijn bed. ‘Niks’, snauw ik hem toe. Stomme boot.

Schildpad

Ik ga in de kuip staan, rek me nog eens flink uit en kijk over de zeereling naar de bodem van het prachtige blauwe water. Ik lach om mezelf en denk dat het zo onwijs tof is dat ik hier ben. Dus dat ik echt niet moet zeuren over zeeziekte en het oncomfortabele leven aan boord. Het is een mooi avontuur denk ik terwijl ik me met een plons in het water laat vallen. Ik spartel als een klein kind in de rondte en duik onderwater om de schildpad die voorbijkomt goed te bestuderen. ‘He kleine’, hoor ik als ik weer boven water kom, ‘kom je ontbijten’? Ik ben verbaasd, normaal maak ik altijd ontbijt voor Tom, maar dit keer is het andersom. Met een glimlach klim ik de boot op en geniet van de zon, het eten en de rust.

Archipel

De Tobago Cays is een archipel van vijf kleine onbewoonde eilandjes. Ze staan bekend om de prachtige lagunes met grote schildpadden, kleurrijke vissen, kristalhelder water en de mooiste witte stranden. Precies hierom kan ik niet wachten tot we er zijn en dus halen we na het ontbijt ons anker op en zetten we koers richting de Tobago Cays. Het is maar 10 mijl en we zien het in de verte al liggen.

Vrienden

Als we aankomen voel ik meer 'op een onbewoond eiland' dan ooit. Wauw. Hier plan je niet even je route naar toe via 9292ov.nl. We zijn met onze zeilboot gaan reizen voor plekken als deze. Dit zijn de parels die waarschijnlijk maar een keer in je leven zal bezoeken. Op de AIS zien we onze vrienden van de Panta Rhei al liggen.

We gooien ons anker op een steenworp afstand van ze in het water. We snorkelen bij een supermooi rif, spelen Kolonisten (een bordspel, red.) terwijl we genieten van een ongekend mooie zonsondergang en kletsen over onze toekomstplannen. Het is fijn om met elkaar te sparren over mogelijkheden, opties en bestemmingen.

Terwijl onze vrienden van de Panta Rhei weer doorgaan naar een volgende bestemming genieten Tom en ik nog even flink van deze mooie eilandjes…