Karbonades met een zoetje

Ja een karbonade is natuurlijk geen bergbiggetje met stroop knapperig gebakken, wat ik gisteren kreeg... maar zo wordt het ook heerlijk. Meng de tijm met een heel klein beetje zout en peper. Masseer er de karbonade mee. Verhit de olie in een koekenpan op middelhoog vuur en bak de karbonades vijf minuten om en om tot mooi bruin.

Doe de balsamicoazijn erbij, draai het vlees nu telkens om tot de azijn zo goed als is verdampt. Dan de karbonades uit de pan halen, even op een bord. Doe twee eetlepels bouillon in de pan en schud om aanbaksel en restjes azijn los te krijgen. Leg de karbonades op de borden en druppel er een lepel van het bakvocht over. Dat smaakt bijna zoet. Geef er boontjes bij. En een Bronckhorster IJsselbock. Hoort altijd bij de beste bokken van het land. En dat hebben ze dan weer niet in Spanje. Ons bockbier.

Nodig voor twee snoeperds:

•2 karbonades à 150 gr

•1 eetl tijmblaadjes

•1 eetl olijfolie

•2½ eetl balsamicoazijn