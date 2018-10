Pure verwennerij in Frankfurt

’Willkommen herr von der Floiten!” De portier, conciërge, receptioniste, ober, en overig personeel; iedereen kent me bij naam. Het is even wennen. Verwisselen ze me niet met een of andere vip? Nee dus, hier gaat dat zo. Jíj bent die very important person. Ik ga er zelfs iets meer rechtop van lopen.

Ook al heeft de beroemde Amerikaanse president er nooit overnacht, Villa Kennedy draagt wel zijn naam en prijkt op foto’s aan de muur. Overgens in goed gezelschap van Marilyn Monroe, Picasso en andere grootheden. Originele foto’s bewerkt in een hedendaagse setting. Kunstwerken zijn het. Goed passend bij het moderne felgekleurde vloerkleed dat weer perfect matcht met de originele donkerbruine houten lambrisering, en dat past weer helemaal bij de antieke kroonluchter in vergaderruimte. Je voelt dat over elk detail is nagedacht. Zo klopt het gehele hotel en iedere ruimte, al zijn ze allemaal weer anders.. Voor de echte rijken is er de presidential suite, met een eigen geheime ingang voor privacy.

Vanuit bijna elke kamer is de binnentuin te zien; een oase van rust midden in de hectiek van het dagelijkse Frankfurtse leven. Ik drink hier de lekkerste witte wijn ooit. Een Grauburgunder van het huis Dreissigacker. Dat is toevallig ook de achternaam van de conciërge. Timo Dreissigacker is voornaam lid van Les Clefs D’or, hét internationale verbond van hotelconciërges met zo’n 4000 leden.

Hij doet er alles aan om je verblijf in Villa Kennedy zo aangenaam mogelijk te maken. Zo heeft hij plek op de meeste gastenlijsten en krijg ik een pas waarmee ik in verschillende musea kan zonder in de rij te hoeven staan. Want voor gasten van Villa Kennedy gaan zowat alle deuren open. En als je dan moe maar voldaan terugkomt staan de sloffen klaar, is het dekbed opengeslagen en zijn de kussens opgeschut. Guten Nacht!

In ’t kort

Interieur

Donker originele houten vloer en lambrisering gecombineerd met moderne tapijten en design meubels.

Ligging

Aan de overkant van de Main vlakbij de oude wijk Sachsenhausen.

Service

Vriendelijk en formeel. Er wordt alles aan gedaan om het je naar de zin te maken.

De luxe en stille kamers zijn erg ruim van opzet. Vanaf 275 euro per nacht.

roccofortehotels.com