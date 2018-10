Schoner vliegen krijgt vleugels: ’Alleen is het nu nog te duur’

Dat blijkt vandaag uit een actieplan dat wordt aangeboden aan de minister van Infrastructuur. Het komt van de vervoerssector, gesteund door kenniscentra. Deze ’goodwillmissie’ moet volgens ingewijden aantonen dat de luchtvaart de wil heeft om actief bij te dragen aan het verminderen van uitstoot en lawaai. „Kerosine kan uit CO2 worden gemaakt met behulp van wind- en zonne-energie. Dus geen fossiele brandstoffen meer en ook geen biomassa. Alleen is het nu nog te duur”, zegt expert Joris Melkert van TU Delft.

In het rapport wordt gesteld ’schone’ vliegtuigen op Schiphol beter te belonen en ’vieze’ toestellen zwaarder te belasten. Ook moeten aanvliegprocedures verbeterd worden in één Europees luchtruim. De internationale trein kan versneld worden uitgerold om korte vliegroutes uit te bannen.

Directeur Sijas Akkerman van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland is niet te spreken over het rapport. „Wij zijn buitenspel gezet door de luchtvaart, die goede sier wil maken. We praten aan de klimaattafel over dezelfde problemen. Dit is een achterbakse poging om de regering te paaien en de vliegtaks van tafel te krijgen”, vindt hij.