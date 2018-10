Vlees waar Rioja bij hoort

Doe alle ingrediënten voor de marinade in een keukenmachine. Zet aan. Giet de marinade in een kom. Doe wat zout op de steaks en leg het drie uur in de marinade. Dep dan droog. Breng de marinade aan de kook, laat drie minuten koken en dan afkoelen. Bak de steaks, liefst in een grillpan aan twee kanten vier minuten. Laat even tot rust komen. Snijd het vlees in dunne plakken. Leg er een paar avocadoparten en wat korianderblad op. Besprenkel met de marinade. En daar een grote groene salade bij. Toch? Oh, en een glas Rioja crianza.

Nodig voor twee lekkerbekken:

• 2 rode Spaanse pepers, zaad verwijderd

• 2 gedroogde, gerookte jalapeñopepers

• ½ rode paprika

• 1 ½ dl versgeperst sinaasappelsap

• sap van 1 limoen

• scheutje sojasaus

• 2 eetl olijfolie

• 1 teen knoflook, gepeld

• 1 theel komijnpoeder

• 1 theel korianderpoeder

• 1 eetl bruine suiker

En dan

• 2 stevige biefstukken

• zout

• 1 rijpe avocado, in parten

• ½ bosje fijngehakte verse koriander