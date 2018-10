Alleen voor een sterke maag

De eerste beelden van de zender TLC, waarop ik toevallig terecht kom, komen binnen als een mokerslag. Wat krijgen we nou?! Wat is dít?! Allemachtig... Een ranke Aziatische vrouwenhand zet een operatiemes in een vuistdikke bult op een harige mannenrug.

De bobbel blijkt een lipoom, een vetgezwel met een diameter van zo’n 10-12 centimeter die de rug van de gedrongen Amerikaan tot een bochel heeft vervormd. De arme man lijkt daardoor een beetje op Quasimodo, de trieste fantasiefiguur uit het boek De klokkenluider van de Notre Dame van Victor Hugo.

Behoedzaam trekt de hand van de 47-jarige dermatoloog dr. Sandra Lee uit Californië het vlijmscherpe metaal door de huidlagen, een zwarte viltstiftlijn volgend. De bult opent zich, de inhoud puilt naar buiten. Ik laat de zak met chips maar dicht en ook de toastjes komen niet uit hun verpakking.

Nu ben ik na 31 jaar medische schrijverij voor deze krant al aardig wat gewend: ik zag bloedfonteintjes in operatiekamers, dramatische eczemen, misvormende afhechtingen na een buikoperatie... Maar dít!

De man ligt op zijn buik en heeft een lokale verdoving gekregen. Hij voelt er niets van, maar ik zie des te meer derrie als ’dr. Pimple Popper’ (Dokter Puistenknijper, zoals TLC haar aankondigt) druk op de bult uitoefent. Niets is haar te vies of te veel. Ze heeft het verdriet van de patiënt voor ogen. En ik? Ik duik weg achter het ochtendblad en kijk pas na seconden over de rand ervan.

Bulten en puisten verdwijnen als sneeuw voor de zon in de behandelkamer van de onvermoeibare huidarts die beschadigde levens redt en het gevoel van eigenwaarde bij patiënten herstelt.

Eng en vies, dat wel, maar fascinerende televisie. Ik kan er eerlijk gezegd geen genoeg van krijgen. Patiënten, diep ongelukkig met hun uiterlijk, worden door dokter Sandra Lee verlost van misvormingen op of onder de huid.

Zo ook spierbundel Anthony van 26 jaar, een wat verlegen jongeman. Al tijden zit hij in de put. Werkend in een sportcentrum waar het uiterlijk belangrijk is, heeft hij een kolossale cyste tussen zijn rechteroogkas en zijn neusvleugel. De relatie met zijn vriendin is erop stukgelopen. Z’n zelfvertrouwen ook.

Maar daar is dokter Lee, zij behandelt hem teder en vol respect. Al wat rest is een sneetje, hij is door haar behoed voor dreigende blindheid en zijn gezicht is in ere hersteld. Ook emotionele Brandy wordt chirurgisch ontdaan van een enorme vetbult boven haar borst, die bijna als een derde borst oogt.

Intrigerende beelden waar je wel een sterke maag voor moet hebben. En die bij mij weggehaalde oneffenheden, ach, dat was eigenlijk niets!

