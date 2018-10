De lekkerste whisky proef je volgend weekend in IJmuiden

Ⓒ Whiskey-photographer

Het is weer voorbij die mooie zomer, maar de herfst biedt ook veel leuks, zoals proeverijen en festivals met wat sterkers dan wijn of bier. Een evenement dat de moeite waard is, is Whisky & Rum aan Zee in IJmuiden op zaterdag 13 oktober. De 12e editie alweer waarbij liefhebbers van goede drank en voedsel hun hart kunnen ophalen.