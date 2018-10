Dit moet je zien in Tunesië

1. Medina’s

De ontdekkingstocht naar de plekken die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan leidt je naar de medina van Sousse, waar een door de eeuwen goed bewaard gebleven levendige markt is. Dwaal door de kronkelende steegjes en laat je verrassen door het aanbod aan kruiden, vlees, lederwaren, goud en zilver. Langs de levendige boulevard liggen hotels die van alle faciliteiten zijn voorzien. In de omgeving van Sousse zijn veel olijfboomgaarden die al eeuwenlang voor rijkdom zorgen. In de medina van Tunis vind je kleurrijke specerijen en geurige kruiden. Het is de best onderhouden medina van Tunesië.

Kairouan is een heilige stad voor veel moslims en daarom zijn er veel moskeeën in de stad. De grootste draagt de toepasselijke naam: Grote moskee van Kairouan. De moskee van de Drie Poorten is trouwens ook ’Instagram-waardig’. In de Medina van Kairouan, met zijn ontelbare toegangspoorten, verkopen kooplieden hun waren aan locals en toeristen. Tip: scoor een handgeknoopt tapijt in een van de weverijen.

Carthago

2. Overblijfselen uit de Romeinse tijd

De vroegere havenstad Carthago ligt naast Tunis, de hoofdstad van Tunesië. De stad op de Byrsa heuvel heeft overblijfselen van badhuizen. Bezoek er het amfitheater en bewonder het 130 kilometer lange aquaduct, een onvolprezen staaltje civiele techniek van de Romeinen.

Iets onder Sousse ligt El Jem dat bekend is vanwege het goed bewaard gebleven Romeins amfitheater. Dit was met 35.000 plekken een van de grootste in de tijd van het Romeinse Rijk. Een geliefde toeristische plek waar in de zomer concerten worden gehouden.

Vlakbij ligt ook het blauw-witte kunstenaarsstadje Sidi Bou Saïd. De huizen zijn hagelwit, de deuren en kozijnen helblauw. Het is de stijl van de Moren uit Andalusië. De winkelstraatjes zijn er bruisend. Tip: proef de lokale specialiteit thé aux pignons; muntthee met pijnboompitten.

3. Natuurparken

Het nationale park Ichkeul in het noorden van Tunesië stata eveneens op de werelderfgoedlijst. Honderdduizenden vogels gebruiken het hierin gelegen meer en het drasland als een overwinteringsstop. Het meer is het grootste meer van Noord-Afrika. Tip: neem je verrekijker mee om bijzondere vogels te spotten.

Het nationale park Ichkeul

4. Zon, zee strand en thalassotherapie

Heb je het gevoel genoeg monumenten te hebben gefotografeerd? Boek een typisch Tunesische thalassotherapie, die de heilzame eigenschappen van de zee gebruikt. Goed voor de huid en de bloedsomloop. Zowel 5-sterren hotels in Djerba, Hammamet en Tunis alsook de kleinere hotels buiten de grote steden bieden deze weldaad aan.

Meer informatie bij het Verkeersbureau van Tunesie of kijk eens op discovertunisia.com/