Al het nieuws van de autoshow van Parijs

Peugeot heeft gelijk de ster van de show te pakken: de prachtige e-Legend Concept. Die grijpt terug op de Peugeot 504 Coupé (1969 - 1983) en toont aan dat de basis van het klassieke Pininfarina-ontwerp nog niets aan impact heeft ingeboet. De e-Legend Concept is door de designer voorzien van allerlei leuke verwijzingen naar het verleden, zoals het oude Peugeot-logo in de grille, de gesegmenteerde achterlichten en de kenmerkende zwarte vlakjes onderaan de c-stijl.

Hoewel SUV en crossovers het meer en meer winnen van traditionele sedans, is de 3 Serie nog steeds heel erg belangrijk voor BMW. De zevende generatie is klaar voor de strijd met de Audi A4 en Mercedes-Benz C-Klasse en neemt zelfs wat stijlelementen van die laatste over. Kijk maar eens schuin van voren naar de nieuwe ’Dreier’ en leg je hand op de neus. Voila: C-Klasse!

Hyundai introduceert op de autosalon van Parijs de i30 N Fastback en i30 N Option Concept, waarbij die laatste helemaal is volgehangen met koolstofvezel accessoires. DS heeft een nieuwe crossover, de 3 Crossback, die ook als plug-in hybride op de beurs staat. Met de bizar futuristische, asymmetrische concept van DS heeft Autovisie al eerder gereden. Andere leuke nieuwtjes vinden we bij Suzuki (de Jimny) en Mercedes-AMG (de A 35)

Porsche heeft - niet heel verrassend - aangekondigd de 911 Speedster te gaan bouwen. Hij komt in gelimiteerde oplage van 1948 exemplaren op de markt. Infiniti heeft indirect een link met de Formule 1, want het merk sponsort het team van Renault. Techniek uit de hoogste raceklasse heeft het ingebouwd in de monsterlijke Infiniti Project Black S. Renault tot slot, sluit zijn autonome drieluik op Parijs af met de 5,8 meter lange luxelimo EZ-Ultimo

Toyota haalt na jaren de naam Corolla weer van stal. De nieuwe hatchback is niet meer saai, maar oogt zo waar als een lekkere auto. Zo komen er meer nieuwe Toyota’s naar Nederland: de Supra, Camry en RAV4. Skoda gaat hogerop met de opvolger van de Rapid Spaceback. Hoe die eruit komt te zien, toont alvast de Vision RS. Lexus ten slotte, neemt de nieuwe UX mee naar Parijs.

De Tesla Model 3 kennen we al lang, maar hebben we nog niet vaak in Europa gezien. In Parijs staat ’ie. Mercedes-Benz heeft de opvolger van de GLE wat groter gemaakt. Hij is straks als vijfzitter en als zevenzitter leverbaar. Audi is ook bezig met een SUV-offensief. In de Franse hoofdstad toont het merk de nieuwe Q3. Een slank gestileerde pakezel van een andere formaat is de kersverse Peugeot 508 SW, die als rijk uitgeruste First Edition op de markt komt.

Voor de A-Klasse-liefhebbers die meer ruimte nodig hebben, heeft Mercedes-Benz de B-Klasse. Misschien wel net zo ruim, maar een stuk sneller is de Audi SQ2. Op sportwagengebied zijn in Parijs de BMW Z4, BMW 8 Serie en Ferrari Monza SP1 en SP2 te vinden. Die laatste worden in een oplage van 499 stuks gebouwd en kost 1,3 miljoen euro per stuk, exclusief belastingen.