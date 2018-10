Zo verhuis je je hond of kat op stressvrije manier

Omdat zo'n verhuizing toch wel extra spannend is voor veel dieren, vind je hier wat tips om het net iets makkelijker te maken.

Even voor de duidelijkheid: de impact van een verhuizing op je hamster of goudvis zal niet zo groot zijn. Bij deze diertjes verhuist de woning - de kooi of het aquarium - immers mee.

Daarom hebben we het over de impact van een verhuizing op je hond of kat.

Want honden en katten hebben dan de naam dat ze niet samen door één deur kunnen: ze hebben één ding gemeen. En dat is dat ze houden van routine en een vertrouwde omgeving. En laten die twee nu net ver te zoeken zijn bij een verhuizing.

1) Houd zoveel mogelijk hetzelfde

Zorg dat buiten de verandering van woning, zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Pak dus op het nieuwe adres de oude routine van je dier zo snel mogelijk op.

Vul de bakjes met het bekende eten, geef de vertrouwde krabpaal of mand zo snel mogelijk een plekje (liefst op een vergelijkbare plek als in het oude huis, of bij dezelfde meubels).

Pak alle spullen van je dier - etensbak, speeltjes, mand - apart in zodat je alles straks gemakkelijk en snel terug kunt vinden.

2) Zorg voor structuur en bereid je goed voor

Door de verhuisdag goed voor te bereiden, zorg je dat alles straks op rolletjes loopt. Dat scheelt veel geren en rumoer tijdens de verhuizing, waardoor de omgeving voor je dier rustiger blijft.

Daarnaast is het voor jezelf veel relaxter verhuizen. En als je zelf ontspannen bent, is het ook makkelijker om dat gevoel over te stralen op je hond of kat.

3) Vraag de dierenarts advies over kalmerende producten

De dierenarts kan je adviseren over goede kalmerende producten, om je huisdier ontspannen te houden tijdens de rit en het wennen in het nieuwe huis zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Er bestaan ook natuurlijke kalmerende middelen voor dieren, als deze voor jouw huisdier werken is dat de veiligste keuze!

4) Plan de route

De verhuizing zelf is waarschijnlijk nog het meest stressvol van alles voor je dier. Dus zorg dat die zo kort mogelijk duurt.

Overigens sowieso een goed idee om de route van je oude naar je nieuwe huis alvast een paar keer te verkennen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan, zoals lage tunnels waar de verhuiswagen niet onderdoor kan.

Enne, heb je de sleutel al op die verkenningstochtjes? Dan kan het een goed idee zijn je hond alvast af en toe mee te nemen om rond te snuffelen in het nieuwe huis.

5) Houd je dier weg bij het verhuisgeweld

De beste tip is waarschijnlijk om er gewoon voor te zorgen dat je dier zo min mogelijk van de stress en chaos van de verhuizing zelf mee krijgt. Misschien heb je een vaste vakantieoppas waar je hond tijdens de verhuizing naartoe kan? Of heeft je kat een eigen domein op zolder, zodat ze zich daar terug kan trekken en als állerlaatste ’verhuisd’ kan worden.

Zorg in ieder geval dat je dier rustig ergens anders zit wanneer er meerdere mensen in en uit lopen om al je meubels naar de verhuiswagen te brengen.

Als je de kans hebt, is het een goed idee om een kamer te reserveren als 'verhuisdag territorium’: in je oude huis is dit de laatste kamer die je inpakt, en in je nieuwe woning is het de eerste die je inricht. Deze kamer doet dan dienst als de veilige haven voor je huisdier, tussen al die verhuizingsgekte.