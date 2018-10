5 ultieme huisdier verwentips van dierenarts Piet Hellemans

1. Verwen met activiteiten en niet met voedsel

„Voeding is niet altijd de beste verwenmethode voor je huisdier. Maak in plaats daarvan een lange wandeling met je hond, koop nieuwe speeltjes of speel met je kat. En wat dacht je van wat kooiverrijking voor je knaagdieren?”

2. Een helpende hand

„Kijk om je heen en bied hulp aan in je buurt. Wellicht kan die buurvrouw op leeftijd wel wat extra hulp gebruiken bij het verzorgen van haar huisdier(en)? Of misschien zie je een konijnenhok in de tuin staan die verschoond moet worden waarbij je kunt helpen.”

3. Doneer aan dierendoelen

„Een dierendoel steunen is een persoonlijke keuze. Doneer aan een doel dat bij je past en je een warm hart toedraagt. Nederland heeft enorm veel dierendoelen, maar kijk bijvoorbeeld ook eens in het buitenland. Het dierenleed over de grens is vaak nog schrijnender dan in Nederland en kan jouw steun wel gebruiken.”

4. ’Eet Geen Dierendag’

„Probeer vegetarisch te eten rondom de week van dierendag. Of eigenlijk liever het gehele jaar! Hoe minder vlees hoe minder dierenleed, zo is het gewoon. Vorig jaar heeft Wakker Dier de prachtige ’Eet Geen Dierendag’ campagne gestart. Dat houdt in dat je op Dierendag vegetarisch eet. Als iedereen hieraan mee zou doen, kunnen we zo’n 500.000 dieren redden!”

5. Help zwerfdieren op je vakantieadres

„Als je toch al een bezoek aan de dierenwinkel brengt voor een leuk cadeau voor de buurtkat of je eigen hond, sla dan gelijk vlooien-, teken- en ontwormingsmiddelen in voor je aankomende vakantie. Hiermee kun je namelijk zwerfdieren helpen tegen vlooien en teken. Dit kun je heel gemakkelijk zelf doen en is ook geen opleiding voor nodig.”

