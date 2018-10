’Huisdier goede reden om je bed uit te komen’

Deskundigen merken dat mensen door toenemende eenzaamheid meer waarde toekennen aan hun honden, katten en konijnen en niet alleen op dierendag.

Via sociale media hebben we 800 vrienden op Facebook en honderden volgers op Instagram. Maar ondertussen voelt één op de drie Nederlanders zich met enige regelmaat eenzaam, blijkt uit cijfers van samenwerkingsverband tegen eenzaamheid Coalitie Erbij. „Die Facebookvriend komt niet op schoot zitten, of knuffelen in bed”, zegt psycholoog Nienke Endenburg.

De partner is niet lief, de collega doet zijn werk niet goed en vrienden zijn niet geïnteresseerd. De enige die dan altijd klaarstaat, lief kijkt en troost, is de hond. En een hond zal nooit zuchten als hetzelfde verhaal voor de tiende keer wordt verteld.

Van alle baasjes praat 90 procent met hun huisdier, vertelt Endenburg. Ze deed onderzoek en vond uit dat driekwart van de baasjes ook veronderstelt dat hun huisdier hun snapt. „Wanneer een dier je alleen al aankijkt, kun je het gevoel hebben begrepen te worden. En dat is ongelofelijk belangrijk”, zegt Endenburg. „Het helpt tegen depressies en mensen met huisdieren plegen minder vaak suïcide.”

Knuffelhormoon

En dan is er nog het knuffelhormoon oxytocine. Dat wordt aangemaakt als baasjes hun dieren aaien. Endenburg: „Daardoor dalen stresslevels. Zo wordt het huisdier een reden om uit bed te komen ’s ochtends.”

Dierenarts Paul Overgaauw merkt in zijn praktijk vaker dan vroeger dat mensen hun huisdier zelfs als een kind beschouwen. „Veel vaker hoor ik cliënten zeggen: „Als je mensen leert kennen, ga je de dieren waarderen.”

Ook op medisch gebied gaan huisdierbezitters steeds verder. Door dierenverzekeringen gaan meer baasjes een operatie voor hun huisdier aan, vertelt Overgaauw. „En de techniek heeft niet stilgestaan, waardoor operaties veiliger zijn geworden. Chemotherapie voor dieren is allang niet meer ongewoon.”

Hij heeft wel een waarschuwing. Dieren zouden niet te veel als mensen moeten worden behandeld, benadrukt de dierenarts. „Het blijft een dier. Laat hem in zijn waarde. We moeten niet hun vachten verven, of ze aankleden. Dat is niet in hun belang.”