Filmrecensie: ’Todos lo saben’ ✭✭✭

In Todos lo saben reist Laura (Penélope Cruz) met haar twee kinderen af naar haar geboortedorpje in de buurt van Madrid om de bruiloft van haar zus mee te vieren. Haar echtgenoot is voor zaken in Argentinië achtergebleven, maar haar familie verwelkomt haar met open armen. Haar oude vlam Paco (Javier Bardem) – inmiddels ook getrouwd met een ander – eveneens.

Er lijkt geen wolkje aan de lucht in deze film die met z’n opgepoetste plaatjes lang oogt als een toeristenfolder vol Spaanse folklore. Totdat Laura’s tienerdochter de avond van het huwelijksfeest plotseling spoorloos verdwijnt uit haar kamer. Achtergelaten krantenknipsels op haar bed verwijzen naar een eerdere kidnapping die niet goed afliep. Een anoniem sms’je met een eis voor losgeld en de waarschuwing vooral de politie er niet bij te betrekken, bevestigt snel daarna alle angstige vermoedens.

Paco werpt zich op als steun en toeverlaat van de radeloze Laura. De regisseur zet echter ook vraagtekens bij diens grote betrokkenheid, zeker als dit familiedrama verandert in een whodunit met legio verdachten. Want de kidnappers zouden wel eens goede bekenden kunnen zijn, vermoedt een geraadpleegde deskundige. Als gevolg daarvan nemen de onderlinge spanningen toe, helemaal als ook Laura’s man zich bij haar voegt.

Asghar Farhadi heeft dit keer de blik van een buitenstaander. Dat maakt Todos lo saben sfeervol en kleurrijk, maar tegelijk ook wat oppervlakkig. Bovendien presenteert de Iraanse cineast hier volkomen voorspelbare verwikkelingen als grote verrassingen en laat die onthullingen ook nog eens vergezeld gaan van larmoyant gejeremieer. Met zo’n hoog soap-gehalte kunnen zelfs zijn topacteurs moeilijk uit de voeten. Nog een prestatie dat ze niet onderuit glibberen.