Filmrecensie: ’Niemand in de stad’ ✭✭✭✭✩

Een nogal smerige weddenschap - over het aantal borrelnootjes dat past in de voorhuid van een zekere jongeheer - zet aanvankelijk de toon. Het clubje corporale studenten waar Philip (Minne Koole), Matt (Jonas Smulders) en Jacob (Chris Peters) deel van uitmaken, is een speeltuin op de grens van volwassenheid. Ze vieren er hun tijdelijke vrijheid, terwijl het echte leven, met echte serieuze problemen, steeds luider op de deur bonst. Intussen proberen zij grip te krijgen op wie zij zijn. En helder te krijgen wie zij zouden willen zijn.

Die oh zo menselijke zoektocht leidt langs gecompliceerde verhoudingen met ouders en door hobbels en dalen van lust, liefde en verlies. De vriendschap tussen Philip, Matt en Jacob biedt houvast, alleen soms niet genoeg. Waarbij Chris Peters (Tonio) als Jacob halsstarrig mooi weer blijft spelen en toch diens innerlijke pijn voelbaar laat knagen. Nieuwkomer Minne Koole en Gouden Kalf-winnaar Jonas Smulders (Geen koningen in ons bloed) acteren al even gelaagd.

Regisseur Michiel van Erp is bekend van documentaires als Pretpark Nederland en de televisieserie Ramses. In Niemand in de stad wekt hij de wereld die Philip Huf beschreef in zijn gelijknamige roman uit 2012 op een heel realistische manier tot leven, met warmte en humor. Samen met zijn acteurs blijft hij daarbij steeds nieuwe nuances aanbrengen, waardoor zijn krachtige debuut de meeste clichés weet te ondergraven.