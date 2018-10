Filmrecensie: ’Wad’ ✭✭✭✩

Wad-bewoner in de oogstrelende natuurfilm ’Wad’.

Een zandplaat bij laagstaande zon. Pal voor de cameralens de snuit van een zeehondenpup, huilend om zijn moeder. Filmmaker Ruben Smit laat er in zijn nieuwste documentaire Wad geen gras over groeien. Meteen in de eerste minuten toont hij zijn oog voor schitterende beelden met vleugjes drama en spanning.