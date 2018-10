Mallotig én bloedserieus

Want zie maar eens meteen de juiste toon te vangen in dit verhaal over journalist Eddie Brock, die tijdens een onderzoek wordt geïnfecteerd door een buitenaards organisme, met een eigen bloeddorstige wil. Pak je dat serieus aan als in een griezelfilm, of speel je gekscherend met de twee krachten die hetzelfde lichaam willen besturen?

Regisseur Ruben Fleischer lijkt het beide te willen doen. Het ene moment is Venom zo macaber als de parasiet uit The Thing, het volgende moment zo mallotig als Jim Carrey’s persoonlijkheidsstoornis in Me, myself & Irene.

Die snelle afwisseling tussen ernstig bedoelde duisternis (nare experimenten, wilde gevechten) en fysieke humor (Tom Hardy die zijn lichaam en eetgedrag niet meer onder controle heeft) zal in een stripverhaal wellicht beter werken. In het geval van Venom snap je vaak niet of je nou moet lachen of nagelbijten. Fleischer doet er een volle, behoorlijk overhaaste film over om die balans goed te krijgen. Met de laatste vijf minuten als bewijs dat er toch wel degelijk toekomst zit in deze maffe nieuwe superheld. Zolang hij zichzelf maar niet te serieus neemt.