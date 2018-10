Gehaktbal met zuur

Eerlijk gezegd zou ik niet direct weten welke grens deze bal is overgegaan. Maar het grapje was vroeger: „Waar is het brood en de augurk, ober, ik heb alleen een gehaktbal gekregen?” „Meneer, het brood zit erin en het zuur krijgt u er vanzelf van.”

Bekijk ook: Vlees waar Rioja bij hoort

Meng het gehakt, het ei, het verkruimelde brood, zout, peper, en wat nootmuskaat. Maak er ongeveer 24 balletjes van. Doe de hele ui in ongeveer een liter water en breng het aan de kook, en doe daar de gehaktballen in. Laat het ongeveer 15 minuten zachtjes trekken.

Snij de augurken in blokjes van een centimeter. Zweet de ui in de boter, doe de augurken erbij en breng het op smaak met zout en peper. Laat het goed warm worden. Strooi de bloem eroverheen, doe de zure room erbij en schep ongeveer drie deciliter vocht uit de gehaktbouillon. Goed roeren, laat het even doorkoken. Nu mag de dille door de saus met een paar druppels azijn. Weer op smaak brengen met zout en peper. Heerlijk bij een smeuïge aardappelpuree.

Nodig voor 4 personen:

• 500 gram half-om-half gehakt

• 1 ei

• snee witbrood

• 1 hele ui en 50 gram ui gesnipperd

• 800 gram augurken

• 40 gram roomboter

• 30 gram bloem

• 1 deciliter zure room

• 1 eetlepel slagroom

• 1 eetlepel dille

• nootmuskaat

• beetje appelazijn of citroensap

• zout en peper