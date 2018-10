Netto inkomen: 2300 euro (gezamenlijk)

Vaste lasten: 1650 euro

Sparen: 100 euro

Budget

„Jarenlang werkte ik in de kinderopvang, maar vorig jaar juli ben ik voor mezelf begonnen als lifecoach. Hiervoor heb ik in de avonduren gestudeerd, onder meer psychologie. Ik verdien nu vrijwel niets, maar daar had ik op gerekend. Mijn man en ik hebben afgesproken dat ik twee jaar de tijd neem om op te bouwen. Ik werk nu onder schooltijd of in de avonduren, verder ben ik er voor de kinderen. Dat voelt ook fijn.

We zijn bewuster geworden wat betreft onze uitgaven. We stoppen het statiegeld in een spaarpotje voor de extraatjes. Af en toe huur ik een kraampje op de rommelmarkt, wat ook weer wat oplevert. Geld maakt zorgelozer, niet gelukkig. We hebben een dak boven ons hoofd en we hebben elkaar, dát maakt gelukkig.”

Financiële misser

„Toen we net samen waren, hadden we allebei een fulltime baan en allebei een auto. We wilden kinderen en ik dacht: laten we één grote gezinswagen aanschaffen. Die kostte 13.000 euro, maar was duur qua verzekering en in vijf jaar tijd waren er bovendien allerlei reparaties nodig. Toen we de auto verkochten, kregen we er nog 1000 euro voor. We hadden dus beter de wagen van mijn man kunnen houden, daar pasten de kinderen ook prima in.”

Duurste aankoop

„De caravan kochten we tweedehands voor 2250 euro, de voortent en luifel zijn nieuw. We hebben de kosten er dubbel en dwars uit, want dit is het vijfde jaar dat we een seizoensplek hebben. De kinderen vinden het heerlijk en als zij het leuk hebben, geldt dat ook voor ons. De caravan staat niet eens zover bij ons vandaan, maar als we op de camping zijn, voelt het als vakantie.”

Ik droom van...

„Als ik veel mensen kan inspireren om het geluk uit zichzelf te halen, ben ik tevreden. Ik stop er mijn ziel en zaligheid in en het zou fijn zijn als dat met een maandelijks vast bedrag wordt beloond. De verdeling is nu goed: we kunnen rondkomen van het salaris van mijn man en ik regel het thuis. Maar als ik ook wat verdien, kunnen we ons eens een uitspatting veroorloven.”

