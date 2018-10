Opera en cultuur in Valencia

’Levende legende’ Plácido Domingo is een van de grootste artiesten van onze tijd. Niet alleen is hij een van de meest gevierde lyrisch-dramatische zangers, hij is ook een uitstekend pianist en dirigent. Domingo heeft zich aan het einde van zijn carrière nog één doel gesteld: het aantal van 4000 optredens halen. „Zolang mijn lichaam meewerkt, wil ik verder zingen en dirigeren”, zei de 77-jarige Spaanse tenor eerder dit jaar. U kunt hem in Valencia meemaken als dirigent tijdens een concert waarbij jonge zangers opera-aria’s ten gehore brengen.

Tijdens deze reis heeft u de optie om een tweede operavoorstelling bij te wonen in het beroemde Palau de les Arts. Op het programma staat Tsjaikovski’s sprookjesopera over de blinde prinses Iolanta. Overdag verkent u zowel de ’oude’ als de ’nieuwe’ stad met een lokale gids. In de oude stad vindt u het Spaanse leven, haar middeleeuwse gebouwen en sfeervolle pleinen met fonteinen. Iets verderop ligt De Stad van Kunst en Wetenschap van de beroemde architect Calatrava. Tevens krijgt u een rondleiding door het spectaculaire operahuis.

Inclusief

- operaconcert o.l.v. Plácido Domingo, 30 maart om 19:00 uur

- traditionele flamenco-avond met diner, 1 april om 21:00 uur

Optionele voorstelling

- opera Iolanta (Tsjaikovski), 31 maart om 18:00 uur.

Prijs € 120 (incl. transfers v.v.)

Reisdata en prijs:

5-daagse vliegreis

29 mrt t/m 2 apr 2019

€ 1.395,- p.p. (o.b.v. 2-pers.)

Inbegrepen

• Uitstekende zitplaats voor het concert van Plácido Domingo

• Traditionele flamencoshow inclusief diner

• 4 hotelovernachtingen (4-sterren)

• Boeiende muziekinleidingen door uw reisleider

• KLM-vlucht

• Transfers

• 1x lunch, 2x diner

• 4 excursies inclusief entrees

Niet inbegrepen

zie hannick.nl/telegraaf-valencia

Overig

• Gegarandeerd vertrek

• Toeslag 2-p. kamer alleengebruik € 225

• Calamiteitenfonds € 2,50

• Reserveringskosten € 25 per factuur