’Je kunt ons gerust globetrotters noemen’

Op chique op Middellandse Zee

’De komende dertien dagen varen we via Southampton naar onder meer Porto, Lissabon, Malaga en Cartagena. In Rome vliegen we weer naar Amsterdam. Gelukkig hoeven we daar voorlopig nog even niet aan te denken.

Ali en ik hebben deze reis al in januari geboekt. We kijken hier dus al maanden erg naar uit. Na vijf cruises met de Holland America Line kunnen we wel stellen dat álles aan een vakantie op een schip ons bevalt: de gezelligheid, de luxe, de bediening, de tochten.

We gaan altijd van boord, op eigen houtje of mee met een excursie. In Spanje gaan we naar een centrum waar Andalusische paarden worden getraind. Mijn vrouw is echt een ’paardengriet’ dus we grijpen elke gelegenheid aan.

Voordat we cruisen ontdekten, gingen we met meestal de auto naar Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Totdat vrienden ons acht jaar geleden aanraadden eens op cruise te gaan. Onze eerste reis was naar de Canarische Eilanden en Casablanca en we waren meteen óm.

Wij hebben zin in het captain’s diner, dat slaan we nooit over. Wij vinden het leuk om af en toe lekker chique te doen. Ali heeft een mooie jurk meegenomen. Na het eten gaan we waarschijnlijk gezellig naar het theater. Maar daarna op tijd naar bed, hoor!”

’Wij hebben altijd veel gereisd. Je zou kunnen zeggen dat we echte globetrotters zijn.

Helaas wordt het vanwege onze leeftijd steeds lastiger en vermoeiender. Een cruisevakantie is ideaal: je hoeft nergens aan te denken. Er wordt goed voor je gezorgd, je kunt heerlijk eten en elke dag nieuwe indrukken opdoen.

Wij hebben zojuist een 15-daagse cruise naar de Oostzee en Sint-Petersburg gemaakt. Een mooie stad waar we al eens eerder waren en die veel indruk maakte vanwege de historie en mooie kunst.

In Sint-Petersburg hebben we onder meer een stadstoer en vaartocht door de kanalen gedaan. Maar ook in Tallinn, Stockholm en Helsinki hebben we genoten. Ik ben in alle steden van boord gegaan, Mary is af en toe lekker een dag op het schip gebleven. Niets hoeft, alles mag.

Dit is inmiddels onze achtste of negende cruisevakantie. Eerder waren we in Nieuw-Zeeland en Australië, Patagonië, Indonesië, het Panamakanaal, IJsland en Madeira. We willen niet anders meer.

Onze volgende bestemming wordt waarschijnlijk Alaska. Nadeel is de lange vlucht naar Seattle. Aan de andere kant: als we eenmaal aan op het schip zijn, is het alleen maar genieten.”

