Reinildis van Ditzhuyzen Ⓒ Andreas Terlaak

Ze weet dat een dame nooit voorgaat op de trap en ze weet ook waarom. Reinildis van Ditzhuyzen, de grande dame van de goede manieren, verdiept zich als historicus ook in de achterliggende gedachte van wellevendheid. „Etiquette is niet tuttig, maar nuttig!” In de vernieuwde ’De dikke Ditz - hoe hoort het eigenlijk?’ loodst ze ons veilig door het sociale verkeer.