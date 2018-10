Hierom mag je sla en piepers wél met een mes snijden

„Als historicus vind ik het fijn om het waarom uit te leggen”, aldus Van Ditzhuyzen. Niet voor niets werd afgelopen week de tweede versie van haar etiquetteboek De Dikke Ditz - hoe hoort het eigenlijk gepresenteerd.

De historicus vervolgt: „Vroeger was er nog geen roestvrijstaal en liet het mes een metaalsmaak achter op de groente. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Op eigen houtje heb ik ook twee achterhaalde regels in mijn boek losgelaten. Eén: dat je asperges niet mag snijden, ook al vanwege die metaalsmaak. Ik zeg: ga je gang! Waarom in de zenuwen zitten over hoe je een asperge moet eten, terwijl samen eten gewoon prettig moet zijn! En de tweede regel die ik heb geschrapt is dat je met water het glas niet mag heffen, alleen mag proosten met alcohol. Tegenwoordig zit aan elke tafel wel een BOB, onvriendelijk om die uit te sluiten.”

