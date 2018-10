Kan een Ara een paar dagen alleen?

Bijna alle papegaai-achtigen zijn sociale dieren en hebben behoefte aan soortgenoten. Bij een gebrek daaraan kunnen ze mensen als soortgenoot gaan zien maar dat is veel minder ideaal dan een papegaai. Door deze grote behoefte aan gezelschap kunnen ze stress ondervinden als ze alleen zijn. Dat kan zich uiten in geschreeuw, stoppen met eten, bijten, slopen van speeltjes en fysieke problemen als gevolg van veren plukken en zelfverminking.

Het is dus geen optie om de vogel de hele dag of dagen alleen te laten tijdens uw vakantie. Iemand in uw huis laten verblijven die hem gezelschap houdt en vermaakt zou wel kunnen en in de toekomst is het natuurlijk het mooist als er een soortgenoot bijkomt. Een vogelopvang kan advies geven en wellicht hebben zij een dwergara die u kunt overnemen.

Vragen aan Piet? Mail dierenvriend@telegraaf.nl.

Wie weet leest u het antwoord hier terug.

