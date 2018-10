Ⓒ ANP Kippa

Als ik iets lees, ben ik er meester in de relevante zaken te vergeten en de nutteloze onderwerpen voor het leven op te slaan. Zo las ik pas ergens dat René Froger gek is op een ouderwets gehaktballetje. Maak me over tien jaar ’s nachts wakker en ik vertel je direct wat de zanger het liefst eet.