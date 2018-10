Spinazie-omelet

Koop gewoon een pot spinazie en laat goed uitlekken. Snipper het uitje, hak de walnoten fijn. Walnoten, dat zijn een beetje onze olijven. Boordevol waardevolle olie maar zo ook heerlijk. Of even getoast in een hete pan.

Klopt de eieren los met room, peper, zout en dragon. Vet een ovenschaaltje in met boter. En dan meng je ei en spinazie met ui, kappertjes en walnoten en giet je dat mengsel in je ovenschaal. Op 200°C in de oven. Half uurtje. Dan is het wel goed. Kan je tussen een broodje doen. Of bij gebakken aardappels geven. Of zo eten, als een hapje tussendoor. Oh, ja, natuurlijk, blokje kaas erbij. Of serveer er een sardientje uit blik in tomatensaus naast. Wist je dat drie walnoten per dag …? Drinken we er wat bij? Een Bronckhorster Nightporter, beetje heftig misschien maar een klein glaasje kan best want walnoot kan heel wat hebben.

Nodig voor twee personen:

• 300 gr spinazie, gekookt uitgelekt. Mag uit glas.

• 1 klein uitje gesnipperd

• 6 walnoten (gepeld natuurlijk)

• 4 eieren

• 2 eetl room

• ¼ theel dragon, gedroogd

• 3 theel kappertjes

• zout en peper