Dit moet je zien en doen in Masqat

SHOPPEN

Bazaar

Aan de haven waar het schip van Sultan Qaboes ligt aangemeerd, bevindt zich de Mutrah Soek (4) met talloze winkeltjes. Je vindt er antiek, lampen, sieraden, wierook, souvenirs, kasjmir sjaals, Omani klederdracht en meer. En dat zonder opdringerige verkopers!

Al Bahri Road 113

"Lekker struinen door de Mutrah Soek"

Geurtje

Het parfummerk Amouage (1) werd opgericht in Oman en daar zijn de locals trots op. In het bezoekerscentrum regel je een rondleiding door de fabriek en je kunt langs de aangesloten winkel. Het ruikt er heerlijk en de kleurrijke flesjes zijn een feest voor het oog.

Seeb

Verkoeling

Masqat kent meerdere winkelcentra maar Muscat Grand Mall is de grootste, met merken als H&M en Adidas, afgewisseld met Arabische winkels. Ideaal voor wat verkoeling!

Dohat Al Adab St

GENIETEN

Vers en koel

Gulf Fastfood (3) heeft een verkoeld terras aan de boulevard met uitzicht op de haven van Masqat. Voor nog geen 2 euro krijg je een groot glas vers sap. Keuze uit onder andere sinaasappel, limoen met mint en watermeloen. De falafel met humus en pitabrood zijn erg goed. Ook handig: er is wifi.

Al-Bahri Road

Curry

De Omaanse keuken kent veel Indiase invloeden door de vele Indiase arbeiders die zich er hebben gevestigd. Toch is de Indiase keuken er net even anders. Voor goede curry’s en chicken tikka masalas tegen een schappelijke prijs kun je terecht bij Taste of India.

Al Marafah Street

Snoepen

Loop binnen bij koffielounge Al-Diwaniya (2) voor een Omaanse koffie met kardemom en saffraan. Op de lange bank kan je tussen de Omani vrij proeven van de verschillende zoete halwa (heel anders dan de Turkse halva) die op de koffietafels staan uitgespreid. Open tot 23:00 uur.

Al Khuwair St

Kruidig

Op het dakterras van restaurant Bait al Luban (5) verorberen we een overheerlijke qabouli laham: een traditioneel rijstgerecht gekookt in een vleesbouillon met lokale kruiden. Dit gerecht is verreweg favoriet onder de Omani, en na een hapje begrijpen we meteen waarom!

Al Mina Street

SLAPEN

Comfort

Midden in de ambassadewijk van Masqat ligt het comfortabele viersterrenhotel Ramada Qurum Beach dat ruime kamers biedt met zachte bedden. Het zwembad op de binnenplaats biedt de nodige verkoeling en dagelijks is er voor het ontbijt en lunch een buffet met traditionele Omani gerechten.

As Saruj Street

Dakterras

Het Centara Muscat Hotel (6) is een sympathiek hotel op 10 minuten rijden van de luchthaven en op 3 km van de Sultan Qaboes-moskee. Neem een frisse duik in het zwembad op het ruime dakterras of geniet van het prachtige uitzicht over de stad. De kamers zijn bijzonder schoon en modern.

Way 6816, Ghala Heights

DOEN

Koninklijk

Het koninklijke Al-Alam paleis in het oude centrum wordt alleen nog gebruikt bij ceremoniële gelegenheden en staatsbezoeken. Zo werd koningin Elisabeth werd tijdens haar bezoek voor de oprijlaan afgezet om vervolgens het laatste stuk met paard en wagen af te leggen. Het kleurrijke paleis heeft een sprekende architectuur.

Al Bahri Rd

Groots

Met een capaciteit voor 20.000 man is de schitterende Sultan Qaboos-moskee (7) de grootste van Oman. Het complex van 40.000 m2 heeft naast gebedsruimtes een studiezaal, bibliotheek en informatiecentrum. Maak een Engelstalige rondleiding en vergeet niet je armen, benen en schouders – en als je een vrouw bent ook de haren – te bedekken.

Wilayat Bawshar

Fossielen

Oman heeft een enorme archeologische rijkdom, die in het Bait Al Baranda museum terug te vinden is. In het voormalig British Council leren kinderen via een quiz over het ontstaan van de landschappen van Oman. Wie altijd al benieuwd is geweest wat de Omani onder die lange jurken dragen; tijdens de klederdrachtexpositie wordt een tipje van de sluier opgelicht.

Al Bahri Road

Klassiek

Sultan Qaboes is een groot liefhebber van klassieke muziek en liet daarom in 2001 het prachtige Royal Opera House bouwen. Operazangers als Andrea Bocelli en Plácido Domingo lieten er hun kunsten horen.

rohmuscat.org.om

Zo kom je er

In 9 uur vlieg je rechtstreeks (met tussenlanding) van Schiphol naar Masqat. Oman heeft geen treinverbinding maar het is makkelijk om een auto te huren. De wegen zijn veilig. Liever een chauffeur? Elite Travel organiseert diverse tours.