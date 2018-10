De SLR Stirling Moss is een van de meest extreme productiemodellen van Mercedes-Benz uit de afgelopen decennia, maar het idee van de volledig open supersportwagen kwam niet uit de koker van Mercedes zelf. Hoe de SLR Stirling Moss er uiteindelijk is gekomen, legt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bislen in aflevering 99 uit.